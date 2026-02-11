さらなる飛躍への熱い思いが、泉口の足を突き動かした。サンマリンで特打を行っていた午後３時過ぎ。ヘルメットを脱ぎ、ケージ裏で見守っていた松井臨時コーチの元へ向かった。「自分から行くべきだなと思って、行かせていただきました」。レジェンドの身ぶりを交えた金言に、真剣な表情で耳を傾けた。約４分間のゴジラ塾。その詳細は伏せつつ、「僕はちょっとこうなりやすいんですけど…」と、打席での考え方について質問を重