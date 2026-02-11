昨年のブリーダーズカップ（ＢＣ）クラシックで世界ダート界の“頂点”に立ったフォーエバーヤングが、世界最高の１着賞金１０００万米ドル（約１５億６７３３万円）のサウジＣ（日本時間１４日２６時４０分発走、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）で始動する。また、昨年３月に開業し、今回が海外初挑戦となる前川恭子調教師（４８）＝栗東＝から、初めてサウジに挑戦する調教師を３回に渡り連載する。