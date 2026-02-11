タレント・熊切あさ美が１０日までにＸ（旧ツイッター）で「発言にお叱りがたくさん」と明かし、話題になっている。９日のＸで「なんか発言にお叱りがたくさん」と投稿。「ちゃんと読んでいます」と目を通していることを明かした。熊切は衆院選の投開票が行われた８日のポストで「やっぱり太田さんすごい聞きたいことを聞いてくださる」とコメント。詳細は触れていないが、同日のＴＢＳ系選挙特番に爆笑問題の太田光が出演