ロッキーズは１０日（日本時間１１日）、オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手（３６）を１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で獲得したことを発表した。３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも選出されている菅野のメジャー２年目はロッキーズで迎えることになった。昨季は、メジャー３０球団でワーストの１１９敗を喫し、借金は７６。７年連続でポストシーズン進出を逃し、４年連続地区