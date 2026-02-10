ビー・エム・ダブリュー株式会社は、同社のBMWおよびMINI正規ディーラーであるウエインズインポートカーズ株式会社が、「MINI湘南／MINI NEXT湘南」をリニューアルオープンし、2026年2月7日より営業を開始すると発表した。 同店舗は、顧客中心主義を軸とした新たな販売コンセプト「リテール・ネクスト」を導入し、デジタルツールを活用した体験型ショール