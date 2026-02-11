山火事や、洪水、異常気象や自然災害に見舞われた2025年を振り返っただけでも、我々の住む地球が直面している危機がいかに深刻なものか、誰もが痛感するはずだ。ヨルゴス・ランティモス監督の新作『ブゴニア』は、この危機を笑い満載で独創的に警告する挑戦作だ。『へレディタリー/継承』や『ミッドサマー』などで知られるアリ・アスター監督がプロデューサーとして関わり、2003年の韓国映画『地球を守れ』をアップデートした。