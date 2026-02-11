村山由佳さんの長篇小説『PRIZE―プライズ―』が「2026年本屋大賞」にノミネートされました。選出を記念して、発売時に公開した著者インタビューを改めてお届けします。【写真】この記事の写真を見る（4枚） 作家の抱える炎のような“承認欲求”をこれでもかと描き出した衝撃作は、いったいどこから生まれてきたのか。（初出:2025年1月8日）◆◆◆長年、取っ組み合ってきた自分の中の欲求――「直木賞が欲しい」と切望す