◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日ジャンプ混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日プレダッツォ・ジャンプ競技場）ジャンプの混合団体で日本が同種目初となる銅メダルを獲得した。4位のドイツとは合計でわずか1・2ポイント差だった。同じジャンプ台で行われた、男女の個人ノーマルヒルと混合団体の飛距離と得点を比較してみる。・丸山希（北野建設）個人NH97メートル、100メートル計261・8