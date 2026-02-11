モデルで俳優の谷まりあ（30）が、都内で行われたABEMA恋愛リアリティ『ラブパワーキングダム2』記者会見に出席。出川哲朗を「芸能界のお父さん」と評した。【写真】かわいすぎ！二の腕をあらわにした衣装を披露した谷まりあ出川とは10年親交がある谷。ただ、バレンタインチョコレートは「お渡ししたいと思うが、2月は仕事の関係でなかなか会わない」という。「あげれたらあげようかと思うが、あげないかも」と話した。YOUは