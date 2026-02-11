正式名称どうでもいい？ 観光列車「べるもんた」JR西日本が2026年3月14日、一般向けには能登半島地震後で初めてとなる観光列車「花嫁のれん」＜金沢―和倉温泉（石川県七尾市）＞を走らせます。乗車する場合に組み合わせるのがうってつけなのが、富山県内の高岡駅（高岡市）を挟んで南北に結ぶJR西日本城端線・氷見線の観光列車、通称「べるもんた」です。 【こんなに変わるの!?】これが国鉄形キハを一掃する「新型車両」です（