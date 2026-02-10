アイベックが運営する出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」は、成人男女を対象に実施した「冬のデート」に関するアンケート調査の結果を発表しました。■冬デートは「アウトドア派」「インドア派」男女ともに半々という結果に冬にデートをするなら「アウトドア派」「インドア派」のどちらのタイプか尋ねたところ、男女ともに同数でした。「アウトドア派」と回答した人の理由は、「スキーやスノー