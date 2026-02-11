堀島自身も「メダルも狙える得点だと思っている」と手応えを感じていた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子モーグル予選が現地時間2月10日に行われた。日本の堀島行真が85.42点をマークし、トップで予選通過。同種目で日本男子初となる金メダル獲得へ向け、見事なスタートを切った。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！13番目の登場となった堀島は、最