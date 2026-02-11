フィギュアスケート男子シングルに出場する鍵山優真選手が前日練習に参加しました。鍵山選手は「自分に集中できてるゾーンに入れてるなという感覚はすごく感じていて、ジャンプもいつもよりスラスラ決めるのでちょっとびっくりしている」と現在の状況を明かします。目標に関しては「ショート・フリーともに、自分の持てる全てを出し切って、感動させられるような、そして自分も感動できるような演技をするのが一つの目標。団体戦で