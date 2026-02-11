寒波などの影響で大規模な断水が起きた神奈川県箱根町では、臨時の給水所が設置されるなど対応が取られました。きょうは断水にはならない見通しです。箱根町では強い寒波の影響で水道管の漏水や凍結が相次ぎ、水を供給する配水池の水位が低下したことから、きのう断水の措置がとられました。温泉宿が集まる湯本地区や塔ノ沢地区などでおよそ1300世帯に影響が出て、臨時の給水所が設置されました。「トイレが一番かな。不安というか