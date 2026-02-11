毎年誕生月に届く“ねんきん定期便”。「捨ててしまった」という方もいるでしょう。本記事では、ねんきん定期便の役割と、捨ててしまった場合はどうなるのか解説します。 捨てても再発行は可能 郵便物を整理する際に、捨ててしまうこともあると思われます。「毎年届くし、それほど重要ではない」と判断する人もいるのではないでしょうか。しかし、“それほど重要ではない”と考えるのは早計です。ねんきん定期便は、老齢