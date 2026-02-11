ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体は、１０（日本時間１１日）に行われ、丸山希（北野建設）小林陵侑（チームＲＯＹ）高梨沙羅（クラレ）二階堂蓮（日本ビール）のオーダーで臨んだ日本は、同種目初の表彰台となる銅メダルに輝いた。４年前の北京五輪は高梨のスーツ規定違反もあって４位に終わったが、頂点には届かなかったとはいえ、４人がつないで３位を死守した。高梨は引退もよぎった涙の乗り越