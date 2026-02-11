若手からベテランまで、続々と宮崎キャンプで開講した「ゴジラ塾」に入塾した。巨人・門脇誠内野手（２５）は、１０日から臨時コーチを３日間務める松井秀喜氏（５１）に教えを請うた。全体練習を終えると、門脇はベンチ裏へ引き揚げる前に一塁ベンチ内で松井氏に質問を重ねた。「技術面のことです。何も話せなくて本当にすみません」と内容については伏せたが、数分間の中でも収穫を得た様子だった。松井氏が前回来訪した２