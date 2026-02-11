ロッキーズは１０日（日本時間１１日）、オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手（３６）を１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で獲得したことを発表した。ロ軍バッテリー組のキャンプインが１２日（同１３日）に迫る中で、滑り込みでの合意となった。３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも選出されている菅野のメジャー２年目はロッキーズで迎えることになった。昨季は、メジャー３０球団