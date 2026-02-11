◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子ショートプログラム（１０日、イタリア・ミラノ）【ミラノ（イタリア）１０日＝富張萌黄】初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）は８８・７０点だった。冒頭の４回転ルッツを成功したが、続く連続ジャンプは最初の４回転トウループで着氷が乱れ、後半が２回転トウループになった。後半のトリプルアクセル（３回転半）は決めた。演技後は胸の前で両手を合わせた。日本が２