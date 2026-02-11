◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 混合団体(大会5日目/現地10日)スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した丸山希選手が、競技直後に喜びを語りました。チームの1番手を託された丸山選手は1回目97.0m、2回目97.5mを飛び、日本の同競技初のメダル獲得に貢献しています。「個人戦以上に気合の入ったチームでの戦いになった。勢いづけるジャンプは出来なかったが、チームのみんなに助けてもらい、銅メダル