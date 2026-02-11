【ベルリン共同】ドイツ南部バイエルン州の防衛・航空宇宙企業ハイパーソニカは10日、ノルウェーで極超音速ミサイルの試験飛行に成功したと発表した。試作機がマッハ6（音速の6倍）を超える速度を記録したほか、飛行中にシステムが正常に作動し、飛行距離は300キロを超えたと明らかにした。ロシア軍は侵攻するウクライナで、ミサイル防衛システムで迎撃が難しい極超音速ミサイルを使用。対ロ抑止力強化を急ぐ欧州各国にも脅威