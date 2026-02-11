半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）が熊本県菊陽町の工場で最先端の半導体製造を検討している。回路線幅3ナノメートル（ナノは10億分の1）相当の半導体で、実現すると国内での生産は初めてとなる。日本の半導体供給網の強化につながることを期待したい。半導体は回路線幅が微細なほど性能が高い。TSMCは菊陽町の熊本第1工場で、12〜28ナノメートル相当の半導体を量産している。3ナノメートルの半導体は