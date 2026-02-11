大分県日田市議会の議員定数等調査特別委員会（井上正一郎委員長、9人）は10日、現行の定数22を2削減し、20に見直すとした調査報告書を三苫誠議長に提出した。議員報酬については引き続き協議するとした。旧郡部と合併した2005年の市の議員定数は、定数特例を適用し34（旧市26、旧郡部8）。その後、数度にわたって削減の取り組みがあり、15年から現行の22となっている。昨年3月に設置された特別委は、これまでに15回の会合を