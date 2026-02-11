熊本県菊池市は10日、総額316億5千万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。市長選による骨格編成だった25年度の当初予算に、6月補正の政策的経費を加えた総額より4・2％増となり過去最大。17日開会の市議会定例会に提案する。市中心部の「御所通り」周辺を歩いて巡る観光エリアにするため、市施設「わいふ一番館」をカフェや休憩所機能を持った拠点施設に改修する実施設計費1300万円を計上。他の主な歳出は、老朽化した