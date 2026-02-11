熊本県が10日発表した2026年度一般会計当初予算案は、前年度当初比で905億3900万円（10・7％）増の9353億3600万円で過去最大となった。災害復旧など優先すべき想定外の支出もあり、歳出が膨らんだ。木村敬知事は就任した2024年度に策定した県政の運営方針「くまもと新時代共創」に沿う形で予算編成。「財源不足の厳しい中、災害復旧・復興と、県政発展につながる事業、次世代育成に力を入れた」と語った。総額で116億円を盛り