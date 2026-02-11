長崎市は10日、総額2275億6千万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。人口減少によって地方交付税が約19億円減る見込みで、前年度当初予算から137億8千万円（前年当初比5・7％）の減額。鈴木史朗市長は記者会見で「極めて厳しい財政状況にある」として、市長の給与を4月から1年間10％削減するなど特別職計6人を対象とした条例案を2月議会に提案する。主な新規事業は0歳児の医療費無償化に3922万円、市が米有力紙ニューヨ