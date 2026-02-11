長崎県南島原市は10日、総額327億9712万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。市長選が6月にあるため前年度当初比3・4％減の骨格編成となる。19日開会予定の市議会定例会に提案する。主な事業は、島原鉄道南線跡地を活用する自転車歩行者専用道路整備事業4億4391万円▽原城跡の隣接地に建設する世界遺産センター整備事業1億1998万円−など。市債発行額は26億1860万円（前年度当初比4・7％減）で、26年度末の市債残高見