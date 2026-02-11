長崎市教育委員会は9日、市立中学校で提供した給食の皿うどんに金属片が混入していたと発表した。口にした女子生徒が気付いて吐き出し、健康被害の報告はないという。金属片は長さ9ミリ、太さ約1ミリ。給食は民間業者の調理場で調理、配送されている。