8日投開票された衆院選の長崎県内3選挙区では自民党が2議席を得て、国民民主党は1議席を死守した。今回の選挙結果を、選挙区の市町別得票や共同通信の出口調査を基に分析した。1区西岡氏自民層も取り込む1区は国民前職の西岡秀子氏が、次点の自民新人の浅田真澄美氏に約4万1千票の差をつけ、4連勝した。西岡氏は国民支持層の94・0％、中道改革連合支持層の76・2％を固めた。支持政党のない無党派層の61・9％に加え、自民支