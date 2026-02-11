佐賀県唐津市で8日に開かれた「第66回唐津10マイルロードレース大会」（唐津市、佐賀陸上競技協会主催、西日本新聞社など後援）の高校男子10キロで優勝したのは、鳥栖工業高3年の今村仁選手（18）。2位を大きく引き離し、歴代5位となる好記録だった。2年生だった前回大会では、一つ上の先輩の背中を追いながら2位に入り、同校でワンツーフィニッシュを達成。最上級生の今回は引っ張ってくれる先輩がいないなか、「自分でレースを