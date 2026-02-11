歌舞伎俳優、中村壱太郎（かずたろう）さんのトークショーが13日午後6時〜同7時半、福岡市博多区中洲4丁目の博多エクセルホテル東急で開かれる。県内の歌舞伎ファン有志でつくる「福岡歌舞伎普及活動委員会」の主催。壱太郎さんは、祖父が四代目坂田藤十郎さん（故人）、父が中村鴈治郎さんという名門の生まれ。4歳で初舞台を踏んだ。アニメ映画「君の名は。」では巫女（みこ）舞の振り付けに挑戦。大ヒット映画「国宝」では、