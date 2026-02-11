佐賀県みやき町議選が10日、告示された。定数16に対し、現職12人、新人11人の計23人が立候補を届け出て、選挙戦に突入した。ふるさと納税制度のルール違反に伴う2年間の制度除外措置で町の財源が減る中、地域活性化や行財政改革、子育て支援など多様な政策を掲げ、論戦をスタートさせた。党派別の内訳は自民党1人、参政党1人、公明党1人、無所属20人。性別では男性19人、女性4人。期日前投票は11〜14日の午前8時半〜午後8時