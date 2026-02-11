九州産業大造形短期大学部（福岡市東区）を今春卒業する2年生が、学びの集大成として手がけた作品を披露する卒業制作展が10日、福岡市中央区大濠公園の市美術館で始まった。入場無料。15日まで。絵画や立体造形、写真、グラフィックデザイン、イラストレーションなどを学んだ約130人が出品。このうち写真専攻の赤嵜梢さん（20）は「私の喫茶店記録」と題したカラー写真9点を展示している。赤嵜さんは、学生が地域のお年寄り