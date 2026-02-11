佐賀県江北町選挙管理委員会は9日、衆院選の投票所で比例代表と最高裁裁判官国民審査の投票用紙の交付漏れがそれぞれ1枚あったと発表した。有権者は特定できていない。町選管によると、8日午前10時半ごろ、同町の第6投票所（町幼児教育センター）で、有権者に配る投票用紙の数をチェックしたところ、比例代表と最高裁裁判官国民審査の投票用紙が1枚ずつ余分にあることに気付いたという。混雑しており、一人一人の誘導に手間取