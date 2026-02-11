福岡県飯塚市内の商業施設などを回り、集めたポイントに応じて商品券が当たる2度目の「GO！GO！いいづかスタンプラリー」が市内で開かれている。今回は対象地点を2倍近い31に増加。前回（昨年）は全スポットを回る「猛者」が多く、制覇者向けの応募枠を新設した。28日まで。市が主催。各地点に置かれたQRコードをスマートフォンのカメラで読み取ると自動的にサイトが立ち上がり、ポイントがたまる。新規対象地点は、12交流セ