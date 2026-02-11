福岡県筑後市前津の山口閨（けい）子さん（84）が、自作のひな人形やひな飾り約3千体を自宅で公開している。保育士時代の30年ほど前に趣味で作り始め、約20年前からこの時季に一般公開を続けてきた。常連客も多く、昨年の期間中は毎日、市内外から来客があったという。今年の見どころは、ミニチュアの人形や飾り類。「人形の数が増えて4部屋を埋め尽くしたため、最近は小物をたくさん作っている」と山口さん。観覧無料、3月1