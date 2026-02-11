鳥栖市や神埼市など2市3町でつくる佐賀県東部環境施設組合（管理者・向門慶人鳥栖市長）は9日、極東開発工業（大阪市）を10日から2カ月間の指名停止にしたと発表した。同社と子会社の日本トレクス（愛知県豊川市）は昨年9月、トラックなどの荷台部分に付ける装備「架装物」やトレーラーの販売価格を引き上げるカルテルを結んだとして、公正取引委員会から独禁法違反と認定され、計約59億円の課徴金納付命令と再発防止を求める