幕末、明治の偉人たちが訪れたとされる、福岡県小郡市有形文化財「旧松崎旅籠（はたご）油屋」＝同市松崎＝に13日、カフェがオープンする。昨年、油屋の指定管理者になった結婚式場運営「アイ・ケイ・ケイホールディングス」（佐賀県伊万里市）が運営。加地良光市長は「民間の力を借りた、新たな文化財活用の試み。小郡の魅力発信、歴史・文化交流の拠点にもなれば」と期待する。