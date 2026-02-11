九州大が、福岡県春日市と大野城市にまたがる筑紫キャンパスの敷地の一部を40〜50年程度貸し出し、民間による活用を進める方針を固めたことが分かった。産学連携や地域活性化につながる施設の整備を軸に活用案を募り、減少が続く国の運営費交付金を補う収益源にしたい考えだ。