周東が10日に30歳の誕生日を迎え、日本代表入りをしているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への覚悟を新たにした。30代突入の心境を問われ「あんまり（節目とは）感じない」とにっこり。14日からはWBC日本代表の合宿も始まる。中堅での先発起用の可能性もある中、「（途中出場でも）どっちでもいける準備をするだけ」と冷静に語り「（今は）優勝したいという気持ちだけ。フレッシュな気持ちで入りたい」と力を込めた。