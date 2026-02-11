バスケットボール、Bリーグ2部（B2）福岡で特別指定選手としてプレーする早大3年のPG下山瑛司（21）が存在感を高めている。昨年12月末の加入後7試合で2度2桁得点をマークし、9日に照葉積水ハウスアリーナ（福岡市）で行われた岩手戦では第4クオーター（Q）だけで9得点。逆転勝利に貢献し、西地区5位に低迷するチームに勢いを与えた。岩手戦で8点を追う第4Q開始直後。下山は2点シュートと3点シュートを続けて決めた。同点の終盤