¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¢¹â¶¶Î´·ÄÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¡áJRÅìÆüËÜ¡á¤¬10Æü¡¢¼«Ëý¤ÎÂÇ·â¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£º£¥­¥ã¥ó¥×AÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤Ç½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ç´ä°æ¤«¤éÃæ±Û¤¨¤Î»°ÎÝÂÇ¡£¡Öº£Æü¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¤Ï¿¶¤êÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤­¤¿ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£Éð´ï¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü150¥­¥í¤òÏ¢È¯¤·¤¿´ä°æ¤Î¿¿¤óÃæÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¡£±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤ËÃæ·ø¼ê¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥íÆþ¤ê·è