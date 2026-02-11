野村がライブBPでチーム初安打を放った。伊藤の真っすぐを左翼への二塁打とし「投手との初めての対戦。持ち味の長打が最初に出たのでほっとした」と語った。小久保監督は「昨年の春とは全然違う。（打撃の）形が『これでいける』みたいなものを持っている。確率が上がってきている感じはする」と高く評価した。昨季は今宮が故障に苦しむ中、野村は126試合に出場し、自己最多の12本塁打をマーク。遊撃争いに懸ける思いは強い