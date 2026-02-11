札幌・中央警察署は2026年2月10日、傷害の疑いで札幌市に住む飲食店経営の31歳女と41歳男、自称・アルバイト従業員の37歳男の3人を逮捕しました。3人は2025年7月26日午前11時半前、札幌市中央区南6条西6丁目で、歩道を歩いていた男性（30）に因縁をつけ、その後口論となり、男性に馬乗りになって顔面を殴打、体を踏みつけるなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。男性は眼下底骨折など全治約6か月の重傷ですが、命