◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック(大会5日目/現地10日)スノーボード男子ハーフパイプ公式練習3日目を終えた平野歩夢選手が取材に対応。現在の状態について明かしました。前回北京オリンピックで金メダルを獲得し、大会2連覇が期待される今大会でしたが、直前の1月ワールドカップで顔部と下半身部を強打。複数箇所の骨折や打撲の診断を受け、出場が危ぶまれていました。驚異的な回復でオリンピックには間に合った平野選手