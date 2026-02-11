俳優の松嶋菜々子が主演を務める、テレビ朝日系ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』(毎週木曜21:00〜21:54)の第6話が、12日に放送される。テレビ朝日『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』同作は、職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”(国税局査察部)をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという東京国税局・資料調査課、通称“コメ”の中に新設された部署・複