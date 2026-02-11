華やかなバーのママと、悩み多き主婦――交わるはずのなかった2人が出会ったとき、物語は動き出す。日本テレビ系ドラマ『月夜行路(げつやこうろ) ―答えは名作の中に―』(4月スタート、毎週水曜22:00〜)で、波瑠と麻生久美子が14年ぶりに共演。太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎などの名作文学を手がかりに事件を解く“文学ミステリー”という新しい切り口が見どころだ。(左から)麻生久美子、波瑠原作は、数々のヒット作を生み出す今