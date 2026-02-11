女優でタレントのMEGUMIが出演する、テレビ朝日のバラエティ番組『MEGUMIママのいるBar』(毎週月曜26:17〜26:36)が、9日に放送された。『MEGUMIママのいるBar』より(C)テレビ朝日同番組は、MEGUMIがバーのママとして豪華なお客様とお酒を片手に恋愛・美容・仕事ここだけの話を語り合うトーク番組。9日の放送には、ゲストにモーニング娘。'26から牧野真莉愛、岡村ほまれ、櫻井梨央、そしてトンツカタン・森本晋太郎を迎えてメイク