藤木直人、高見侑里（産休中の高見に代わり、フリーアナウンサーの尾崎里紗さんが出演）がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。2月7日（土）の放送は、スピードスケートの日本代表選手として、オリンピックに3大会連続で出場し、金メダル2つ、銀メダル1つを獲得している&