巨人の育成・平山功太外野手（２１）が１０日、２軍キャンプで行われた実戦形式のライブＢＰでルーキー２人を相手に５打数３安打と打撃をアピールした。ドラフト育成２位右腕の林と対戦した第１打席で、高めの直球を右中間にはじき返す長打性の当たり。「（最短距離でバットを出す）ショートスイングを心掛けていた。変化球やったら引っ張るし、ストレートやったら逆方向っていう意識で打ちました」。育成４位左腕・河野との対